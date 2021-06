Langenhagen

Die Corona-Fallzahlen sinken, die Pandemie-Situation verbessert sich langsam, mehr Veranstaltungen werden wieder möglich. Dies gilt auch für die Gottesdienste in der St.-Paulus-Kirche. Es können wieder mehr als nur 20 Gäste die Kirche und den Garten zeitgleich besuchen, in der nach wie vor die Sitzplätze auf Abstand gestellt sind. Am Sitzplatz ist eine Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr vorgeschrieben. Im Freien ist auch das Singen wieder möglich, teilt dazu Pastor Frank Foerster mit.

Der nächste Termin ist für Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr als „Emma-und-Paul-Gottesdienst“ an der Hindenburgstraße 85 geplant. Er steht unter dem Motto „Lasset die Kinder zu mir kommen“ und wird von den beiden Trägern des Familienzentrums Emma und Paul, der Emmaus-Kirchengemeinde und der St.-Paulus-Kirchengemeinde, gemeinsam ausgerichtet. Die musikalische Begleitung übernehmen Marco Back (Gitarre) und Helen Rickert (Klavier). Die Predigt halten Diakonin Annika Kruse und Pastor Foerster. Zu diesem Draußen-Gottesdienst sind besonders Familien mit Kindern eingeladen.

Von Sven Warnecke