Einen originellen Gewinner für eine Poolparty hatte der Getränkelieferdienst Flaschenpost gesucht – und in Person von Christa Domaschk gefunden. Trotz ihrer immerhin 80 Jahre erwies sich die Langenhagenerin jetzt als äußerst partyfest: Im Kreis einiger Gäste, allesamt im reiferen Alter, schob sie fröhlich ihren Rollatoren rund um den kleinen blauen Pool, um eine Polonaise anzuführen.

Dabei war die Idee aus einigen Nöten geboren. Die 80-Jährige hatte sich bei einem Sturz beide Schultern gebrochen. So wurde sie, um nicht auch noch Getränkekisten heben zu müssen, Kundin des Lieferservices. Tochter Cornelia und Schwiegersohn Joachim Buchheim unterstützten die Seniorin im Hinterliegerhaus auf dem Grundstück Am Hohen Brink auf jede Weise, und auch Aufmunterung war in Corona-Zeiten gefragt.

Geburtstagsfeier war wegen Corona ausgefallen

„Ich habe schon meine Geburtstagsfeier im April wegen Corona ausfallen lassen müssen“, erzählte die 80-Jährige bei ihrer Poolparty am Sonnabend. Auch die Treffen mit ihrem Seniorenkreis blieben ihr monatelang versagt. Gerade zur rechten Zeit flatterte da das Gewinnspiel des Getränkelieferanten vor einigen Wochen ins Haus. „Mach’ doch mal, das wär doch mal was“, sagt die Tochter – und überzeugte die Mutter. Gemeinsam setzten sie sich an den Computer und verfassten die Bewerbung für eine Senioren-Poolparty – mit vollem Erfolg.

Nachbar Günter Gerick hängt schon mal seine Füße ins Wasser und angelt die ersten Enten. Quelle: Ursula Kallenbach

Als Gewinn kamen am Tag vor der Party der passende kleine Gartenpool, eine Kühlbox, eine Bluetooth-Musikanlage, zehn Liegestühle und jede Menge Kisten Wasser, zuckerfreie Apfelschorle, Bier und Wein Am hohen Brink an. Die ebenfalls angebotenen Dienste eines Helfers der Firma bei der Party selbst lehnte die Familie aber freundlich ab. „Der junge Mann hätte sich hier heute unter den Senioren sicher nicht gut gefühlt“, meinte Cornelia Buchmann.

Der Kinderpool bleibt bei der Gewinnerin

Ganz so sicher ist das aber nicht, denn wer hat schon einmal so viele ältere Herrschaften mit Sommerhüten, Strandaccessoires und albernen Spielereien am Kinderpool versammelt gesehen? Man angelte Plastikentchen aus dem Wasser, ließ es sich in dem genau zu dieser Stunde warmen Sonnenschein gut ergehen und plauderte über dies und das – nur nichts Ernstes. Dazu erklang Musik, es gab Getränke, Kartoffelsalat und Bratwurst, und die befreundeten Ehepaare und Nachbarn sahen sich endlich mal wieder.

Joachim Buchmann zeigt es: Mehrere Kisten Getränke und eine Musikbox bekam die Familie außer dem Pool und den Liegestühlen zum Gelingen der Party hingestellt. Quelle: Ursula Kallenbach

„Die haben immer solche Ideen“, wusste Elke Mielcarek von der Rheumaliga Langenhagen aus langer Bekanntschaft mit den Gastgebern zu berichten. Den Pool darf die Gewinnerin natürlich behalten. Und so wird man möglicherweise wieder davon hören.

Von Ursula Kallenbach