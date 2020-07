Langenhagen

Die Ortsfeuerwehren aus Krähenwinkel und Kaltenweide sind am Dienstag wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Gewerbebetrieb an den Rehkamp in Langenhagen ausgerückt. Der Alarm ging um 15.12 Uhr ein.

Nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr hatten offenbar Schweißarbeiten zu einem Feuer geführt und die Anlage in dem Betrieb ausgelöst. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der Firma die Flammen bereits mit Feuerlöschern erstickt. Die Feuerwehr kontrollierte im Anschluss noch mit einer Wärmebildkamera die Einsatzstelle auf Glutnester und belüftete die Halle.

Von Sven Warnecke