Langenhagen

Nicht zum ersten Mal ist ein Schwan in Langenhagen bei seinen weitläufigen Spaziergängen im Stadtgebiet aufgefallen – zuletzt am Dienstag, 27. April, gegen 9 Uhr. Dieses Mal hatten Anwohner das Federvieh im Bereich der Kreuzung Kurt-Schumacher- und Hindenburgstraße entdeckt. Das Geflügel stolzierte auf der Fahrbahn daher.

Aus diesem Grund hätten Passanten per Notruf die Spezialisten für die Tierrettung aus Krähenwinkel sowie die Polizei Langenhagen gerufen, berichtet Feuerwehrsprecher Stephan Bommert. Doch beim Eintreffen habe zunächst keine Gefahr mehr für Schwan oder Straßenverkehr bestanden.

Flucht des Geflügels endet in Tiertransportkiste

Das Tier habe es sich auf einer angrenzenden Rasenfläche in der Morgensonne bequem gemacht, sagt Bommert. Allerdings fanden die Einfangversuche dann doch kein Gefallen, der Schwan setzte zur Flucht an. Doch das half ihm nicht weiter: Das Tier sei von den Einsatzkräften „überwältigt“ und „festgenommen“ worden. Anschließend ging es in einer speziellen Transportbox zum nahe gelegenen Silbersee, wo der Vogel möglicherweise seinen Partner wiedertreffen kann.

Die Tierretter der Feuerwehr waren mit fünf, die örtliche Polizei mit zwei Kräften im Einsatz. Wie Bommert auf Anfrage berichtet, sei der Schwan – das Geschlecht steht derzeit noch nicht fest – bereits wegen seiner „Spaziergänge“ bei der Feuerwehr hinlänglich bekannt.

Von Sven Warnecke