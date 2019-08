Langenhagen

Mit Jirka Bethke und Daniel Schunn erwarten die Aktiven der Offenen Gesellschaft Langenhagen zwei besondere Musiker beim nächsten Termin am offenen Klavier auf dem Marktplatz. Die Sängerin und der Pianist durchstreifen am Freitag, 16. August, um 17 Uhr gemeinsam Genres von Jazz und Latin bis Folk und Pop. Ihre Songs erzählen von Sehnsucht, von der Liebe in all ihren Facetten und von der Lust am Leben. Während ihrer Auftritte entwickelt sich ein feiner Dialog zwischen Sängerin und Pianist, der ihre Songs jedes Mal neu entstehen lässt und sie in immer neuen Farbe interpretiert, heißt es von der Offenen Gesellschaft.

Daniel Schunn ist kein Unbekannter in der Stadt

Pianist Daniel Schunn ist bei der Offenen Gesellschaft Langenhagen zu Gast. Quelle: Privat

Speziell Daniel Schunn ist vielen Langenhagenern kein Unbekannter und vermutlich noch in bester Erinnerung: Bereits im Sommer 2018 begeisterte er sein Publikum am offenen Klavier mit großer musikalischer Bandbreite.

In seinem Konzert mit Jirka Bethke werden neben Songklassikern wie „ Fields of Gold“ oder „What a Wonderful World“ auch weniger bekannte Titel auf dem Programm stehen – gemeinsam mit seinem Publikum möchte das Duo diese Titel entdecken.

„Die Aktiven der Offenen Gesellschaft Langenhagen freuen sich sehr, mit Jirka Bethke und Daniel Schunn zwei ganz besondere Künstler für ihre Konzertreihe in Langenhagens Zentrum gewonnen zu haben“, berichtet Caroline von Blanckenburg von der Initiative. Der Eintritt zum Konzert ist frei; wie immer wird zum Abschluss um eine Spende in den Hut gebeten.

Von Sven Warnecke