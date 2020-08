Engelbostel-Schulenburg

Die evangelische Martinskirchengemeinde hat am Sonntag einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Schützenplatz in Schulenburg gefeiert. Nicht zum ersten Mal – doch diesmal sollte ein Stück Normalität trotz der Corona-Beschränkungen Einkehr finden. Am vergangenen Wochenende hätte dort das Schützenfest stattfinden sollen. Angesichts der Corona-Pandemie hatte der Schützenverein das Fest frühzeitig abgesagt.

Nach dem erfolgreichen Drive-in-Gottesdienst im Mai war es die zweite Andacht unter freiem Himmel. Das freute nicht nur die Gemeindemitglieder. Schließlich eröffnet ein Gottesdienst normalerweise den Schützenfestsonntag. Pastor Rainer Müller-Jödicke hielt die Predigt, während Stephan Pfannkuchen, Wiebke Müller-Jödicke und Margit Frehrking ihn musikalisch unterstützten. Und an der Luft durften sogar die Besucher die Lieder mitsingen.

Von Katja Spigiel