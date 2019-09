Kaltenweide

Für eine Siebzigerjahre-Kultparty mit den größten Hits, Live-Gesang und „zauberhafte Unterhaltung“ gastieren Schlagersänger Tony Westen und Zauberer Herbert de Larott am Sonnabend, 7. September, im Waldkater in Maspe. Die Veranstaltung in dem Lokal am Waldkaterweg 45 beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.