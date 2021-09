Langenhagen

Wer schon viel erlebt und eine Menge zu erzählen hat, hört oft diesen Satz: „Darüber könntest du ein Buch schreiben!“ Louis Pawellek hat es getan. Schließlich gibt sein Erfahrungsschatz jede Menge Lesestoff her. Dass der in Langenhagen aufgewachsene Mann erst 23 Jahre alt und schon Autor einer Autobiografie ist, macht es umso interessanter. Bei einem Spaziergang rund um den Silbersee erzählt er seine Geschichte. Doch die einmalige Umrundung des großen Gewässers hat nicht ausgereicht, um alles zu erfahren.

In der Musikszene wird er als großes Talent angesehen. „Für Schlager brenne ich. Ich habe aber ein Buch geschrieben, damit die Leute nicht nur den Schlagersänger sehen, sondern den Menschen dahinter“, sagt er und wirkt dabei angenehm reflektiert – auch wenn er in der Showbranche längst einen Fuß in der Tür hat. Bereits zweimal trat er in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross auf. „In meinem Anzug verkörpere ich immer gute Laune. Aber den würde ich privat nicht anziehen, das gehört eben zur Show dazu.“

Bei Stefan Mross (links) trat Louis Pawellek schon zweimal auf. Quelle: Louis Pawellek/privat

Pawellek hat nicht nur Schlager zu bieten, sein am 2. August erschienenes Buch „Tränen, Träume, Schlagerwelt – Vom Schicksalskind zum Sänger der Herzen“ enthält viele Themen – beispielsweise ein aktuelles hinsichtlich der Behandlung von Kindern in Heimen. Der gebürtige Peiner wuchs, weil seine Mutter früh verstarb und es keinen Kontakt mehr zum Vater gab, in Langenhagen bei seinen Großeltern auf. Als Zehnjähriger wechselte er wegen der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in eine Wohngruppe nach Ostwestfalen. „Ich habe keine körperliche Gewalt erlebt, aber der Pflegevater war immer sehr aggressiv.“ Mobbing gehörte dazu. „Alles war abgezählt, immer eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse, der Tee ohne Zucker. Die eigenen Töchter wurden dagegen immer vom Feinsten bedient.“ Zuerst ging er auf eine Förderschule, weil man ihm nichts zutraute – er schaffte aber später einen Realschulabschluss.

Noch heute ein Schwerpunkt in seinem Leben: Er kümmert sich um Erinnerungsarbeit. Als er noch in Ostwestfalen lebte, lernte er eine Zeitzeugin kennen, die drei Konzentrationslager überlebt hatte, darunter Auschwitz. „Ich habe mit ihr viele Gespräche geführt. Ihre Geschichte hat mich berührt, die Erinnerung soll als Mahnung erhalten bleiben.“ Heute fährt er pro Jahr drei- bis viermal mit Reisegruppen nach Auschwitz, hält Vorträge und zeigt Bilder, Filme und Interviews. Vor Ort besteht der Kontakt zu einer Lehrerin, die er bei der Suche nach einer Partnerschule in Deutschland unterstützt. „Die Suche gestaltet sich aber schwierig.“

Stars der Volksmusik als CD zum Geburtstag bekommen

Bevor er das Buch schrieb, kontaktierte er viele Verlage. Vom Verlag „In Farbe und Bunt“ gab es eine Zusage. „Der Verleger hat gesagt, dass er es spannend findet: jemand in meinem Alter, der Schlager singt und sich um Erinnerungsarbeit in Auschwitz bemüht“, berichtet Pawellek. Imponiert habe Verlagschef Björn Sülter auch die Anzahl an Freundschaften des Langenhageners mit deutschen Schlagergrößen.

Angefangen hat Pawelleks Vorliebe für dieses Musikgenre sehr früh. Seine Großeltern hörten viel Radio und schenkten Louis zu dessen achtem Geburtstag eine CD „Stars der Volksmusik“. „Bei Andre Rieu und den Amigos bin ich dann hängen geblieben. Irgendwann hatte ich einen ganzen Schrank voll mit CDs“, erinnert er sich und lacht. Mit 14 Jahren gründete er einen Fanclub der Amigos. „Das fanden die Amigos toll, dass ich in meinen jungen Jahren so etwas mache. Sie sagten dann: ,Gib Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.‘ Seitdem sind wir im Austausch und befreundet.“ Der Kontakt bestehe bis heute, was weitere Türen öffnete.

Die Redaktion hat sich mit Louis Pawellek am Silbersee getroffen. Quelle: Stephan Hartung

Mit den Amigos als Vorbild begann er, selbst Texte zu schreiben, nahm eine CD mit vier Liedern auf. „Aber das hat erst kein Schwein interessiert. Dann habe ich einen Schützenverein in Lippe angeschrieben. Die haben mir eingeräumt, zwei Lieder zu singen. Das kam super an, danach sprach sich das rum.“ Die Folge: Es entstanden Netzwerke, einige Formate wurden auf ihn aufmerksam. „Aber man muss auch eigeninitiativ sein. Und in Bewerbungen hilft es, wenn man sich mit den Amigos schmücken kann.“

Lesung und Schlagernachmittag: Das plant Pawellek Für seinen Wohnort Langenhagen plant Louis Pawellek zwei größere Veranstaltungen. Bereits in trockenen Tüchern ist im CCL eine Lesung aus seinem Buch. Der Termin soll irgendwann im März oder April 2022 sein. Natürlich wird er auch singen – genau wie der aus dem TV-Format „Bauer sucht Frau“ bekannte Schäfer Heinrich. Die Lesung mit Gesang sei mit dem Centermanagement bereits abgestimmt, sagt Pawellek. Einen weiteren Plan zum Thema Musik hat er bereits: einen erstmaligen Schlagernachmittag im Theatersaal. „Ich bin sicher, dass es in Langenhagen dafür ein Publikum gibt und die Hütte voll wird. Bislang ist es aber bei der Sponsorensuche schwierig“, sagt er. Eine Zusage für das Event, im Frühjahr oder Herbst 2022, hätte er aber bereits von Bata Illic. Zur Schlagerikone habe er einen guten Draht aufgebaut, sagt Pawellek.

Und so nahmen die Dinge ihren Lauf, spätestens nach den Auftritten in der ARD. Ab September erhält Pawellek seine eigene Talkshow bei „Radio Schlagerparadies“, der Sender startet einen eigenen Fernsehkanal. Das Konzept: Zehn Aufzeichnungen pro Jahr, jedes Mal sind fünf prominente Größen aus der Schlagerwelt zu Gast. Sie sprechen und singen mit Pawellek, der in der Auftaktsendung immerhin mit Bata Illic den Altmeister des Schlagers zu Gast hat. Aber trotz Schlager: Seinen erlernten Beruf vergisst er nicht. „Ich bin und bleibe immer Erzieher“, sagt Pawellek, der am 1. September in der Kita Krähenwinkel angefangen hat.

Von Stephan Hartung