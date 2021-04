Kaltenweide

Wenn es Ärger oder Streit gibt unter Nachbarn gibt, versuchen Schiedsleute zu schlichten. In Kaltenweide ist Schiedsmann Joachim H. Schorlies der richtige Ansprechpartner. Das nächste Mal bietet er am Montag, 3. Mai, seine kostenlose Sprechzeit an. Sie beginnt um 15 Uhr im Niethus an der Clara-Schumann-Straße 2 in der zweiten Etage. Es gibt einen Fahrstuhl. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstand halten.

Der Schiedsmann berät Bürger bis 16.30 Uhr, etwa in allen Fragen rund um Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei Geldforderungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Fällen von einfacher Körperverletzung.

Seit Januar 2010 müssen all diese Streitigkeiten erst von einem Schiedsamt verhandelt werden, sonst muss das jeweils zuständige Amtsgericht eine Klage ablehnen. Auch Rechtsanwälte müssen sich daran halten, heißt es von Schorlies, der die Parteien neutral berät.

Von Sven Warnecke