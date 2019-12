Langenhagen

Einen Schaden von 3500 Euro hat am Freitag ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall verursacht: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 14.40 Uhr auf dem Allerweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 touchierte der Fahrer mit seinem hellen Kleinwagen einen Citroën Berlingo, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen mit dem rechten Vorderrad auf den Gehweg geschoben wurde.

Zeugen beobachteten, wie der helle Kleinwagen mit einem frischen Unfallschaden am Frontbereich stoppte. Der Fahrer schaute sich danach den eigenen Wagen an, stieg wieder ein und fuhr dann weiter – ohne sich um den Schaden am Citroën zu kümmern oder die Polizei zu alarmieren. Nach Aussage der Zeugen war der Fahrer etwa 60 bis 70 Jahre alt, er trug einen weißen Stoppelhaarschnitt und eine Brille. Bekleidet war er mit legerer Freizeitkleidung.

Weitere Hinweise auf den Unfallfahrer oder das beschädigte Auto nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Stadt Langenhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark