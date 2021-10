Krähenwinkel

Die Stadt Langenhagen lässt das Dach der Turnhalle der Grundschule Krähenwinkel sanieren. Die vorbereitenden Arbeiten starten bereits in dieser Woche. Die Baustelle an der Wiesenstraße wird am Freitag, 15. Oktober, eingerichtet und im Anschluss das Gebäude eingerüstet. Wann dann die eigentliche Dachsanierung beginnen kann, hängt unter anderem davon ab, wann die benötigten Materialien geliefert werden können. Fertiggestellt sein soll das neue Turnhallendach im Februar 2022.

Sanierungskosten liegen bei rund 650.000 Euro

Das nur wenig geneigte Dach erhält eine bituminöse Dacheindeckung auf einer neuen Dämmung und Schalung. Die Sparrenlage der Dachkonstruktion wird erneuert und die Fassade im Attika-Bereich ausgetauscht. Die Stadt folgt mit diesen Veränderungen den Empfehlungen eines Sachverständigen.

Er hatte das Turnhallendach im vergangenen Jahr untersucht und kam dabei zum Schluss, dass der komplette Dach- und Fassadenaufbau erneuert werden muss. Im Winter hatten Stadtmitarbeiter das Dach sogar schon von der Last des Schnees befreien müssen.

Nach der Erörterung im Ortsrat Krähenwinkel sowie im Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschuss beschloss der Rat der Stadt Langenhagen die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen. Die Kosten werden auf knapp 652.000 Euro geschätzt. Einkalkuliert ist dort auch ein Risikozuschlag, weil die genauen Schäden erst bei der Öffnung des Daches sichtbar werden.

Von Frank Walter