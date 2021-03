Langenhagen

Normalerweise hat der Start an diesem Datum Tradition – und auch der entsprechende Slogan: „Boxen auf“ heißt es stets am Ostermontag auf der Pferderennbahn Neue Bult in Langenhagen, wenn der Hannoversche Rennverein (HRV) den Beginn der Saison ausruft. Doch in diesem Jahr laufen am Ostermontag keine Pferde über die Anlage, denn auch 2021 bestimmt noch das Coronavirus den Rennkalender. Der Saisonauftakt ist jedoch nur aufgeschoben – was ebenfalls mit der Pandemie zusammenhängt.

Denn der Dachverband Deutscher Galopp richtet pro Tag nur bundesweit ein Rennen aus. „An Ostern finden Renntage in Köln und Berlin statt. Daher erfolgt die Veranstaltung in Langenhagen erst am 25. April“, erklärt HRV-Sprecherin Kira Kaschek. Am letzten Sonntag im April stehen zur Saisoneröffnung mit dem Hannoverschen Sprint-Cup und dem Neue Bult Stutenpreis gleich zwei Listenrennen auf dem Programm. Insgesamt kommen zwölf Rennen zur Austragung. „Boxen auf“ heißt es ab 11.15 Uhr.

Standorte wollen sich keine Konkurrenz machen

Das Alleinstellungsmerkmal eines Renntags hat damit zu tun, dass es sich „weiterhin um Geisterrenntage handelt“, wie Kaschek erklärt. Die Zuschauer können also nicht vor Ort ihre Wetten platzieren, erledigen dies stattdessen während eines Livestreams, für den eine Fernsehproduktionsfirma zusammen mit einem Wettanbieter sorgt. „Und da sollen sich die Standorte natürlich nicht gegenseitig Konkurrenz machen, sonst werden die Wetteinnahmen zu sehr verteilt“, erklärt die Sprecherin.

Am 25. April gibt es also die Liveübertragung aus Langenhagen, inklusive Interviews sowie Vor- und Nachberichterstattung. Sehen können Rennsportfreunde den Stream auf dem Youtube-Kanal Deutscher Galopp (mit leichter Zeitverzögerung) oder auf www.pferdewetten.de (nur für Wettplatzierer). Dafür will sich die Neue Bult natürlich von ihrer schönsten Seite zeigen. Daher beginnt in diesen Tagen, auch wenn sich beim Renntag keine Besucher auf der Anlage befinden werden, der Feinschliff für den Saisonstart. Das Grünpflegeteam des HRV ist vor Ort und bringt das Gelände optisch in Schuss, zumal die an der Neuen Bult ansässigen Trainer ihre Pferde bewegen müssen und dazu die angrenzenden Grasbahnen nutzen.

Auf der Pferderennbahn Neue Bult startet die Saison am 25. April. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf der Anlage, hier ist Florian Clasen vom Grünflächenteam im Einsatz. Quelle: Stephan Hartung

Hoffnung auf vielleicht 1000 Zuschauer besteht

Bislang plant der Verein mit acht Rennen im Kalenderjahr, nach der Saisoneröffnung geht es bis zur Sommerpause am 16. Mai, 20. Juni und 11. Juli weiter. Die nächsten Termine: 22. August, 19. September, 10. und 24. Oktober. Wann und ob der beim Publikum beliebte 96-Renntag darunter sein wird, ist noch unklar. Ebenfalls immer ein Zuschauermagnet: der Ascot-Renntag. Anbieten würde sich hierfür der 20. Juni, aber bei Geisterrennen ergibt das nur wenig Sinn. „Wir müssen die weiteren Entwicklungen abwarten. Vielleicht sind irgendwann zumindest wieder 1000 Besucher auf der Anlage erlaubt“, sagt Kaschek.

Zu den weiteren Hoffnungen der Organisatoren gehören auch Tests von Besuchern. Die Sprecherin berichtet etwa von einem Testzentrum in Köln, das die Stadt dort an der Pferderennbahn installiert habe – und das optional auch für Besucher von Renntagen eingesetzt werden könne. „Die Erfahrungen, die die Kollegen dort machen, können auch für uns interessant sein. Da müssen wir mit den Behörden reden.“

Welche Auswirkungen hat das Herpesvirus?

Ein großes Thema war im Pferdesport zuletzt auch der Equinen Herpesvirus (EHV), an dem Turnierpferde verstorben waren. Der deutsche Dachverband hat am 5. März seine Rennordnung angepasst, wonach für die Pferde eine Impfpflicht besteht. Große Auswirkungen hat das aber nicht. „90 Prozent der Pferde sind sowieso gegen den Virus geimpft. Kein Pferde darf ohne Impfung an den Start gehen.“

Von Stephan Hartung