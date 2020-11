Langenhagen

Das geht über einen schlichten Lackkratzer weit hinaus: Die Polizei Langenhagen ermittelt wegen einer massiven Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Unbekannte zerkratzten am Berliner Platz rundum die Karosserie eines Chevrolet Captiva. Die Beamten vermuten, dass die Reparatur rund 5000 Euro kosten dürfte. Ereignet hat sich der Vandalismus im Zeitraum bereits von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 4.40 Uhr, die Tat wurde jedoch erst am Dienstag bekanntgegeben. Für die Aufklärung hofft die Polizei nun dringend auf Zeugen, die sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 im Kommissariat Langenhagen melden sollten.

Von Frank Walter