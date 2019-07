Langenhagen

Ein Rollerfahrer ist am Sonnabend in Langenhagen gegen ein geparktes Auto gefahren und dabei gestürzt. Nach Angaben von Zeugen war er auf einem Motorroller der Marke Aprilia unterwegs. Der Unbekannte fuhr gegen 1 Uhr gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos. Kurze Zeit später floh der Täter vom Unfallort.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers stellten Beamte bei der Unfallaufnahme einen Motorradhelm sicher. Hinweise von weiteren Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley