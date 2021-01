Kaltenweide

Aktuell müssen die Kaltenweider auf ihren größten Supermarkt im Ort verzichten. Der von der Familie Meczurat betriebene Rewe-Markt an der Maria-Montessori-Straße hat seit Beginn des Monats geschlossen. Grund sind umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum 24. März dauern sollen.

Damit gibt es mit dem Lebensmitteldiscounter Netto, der sich ebenfalls in Sichtweite zum S-Bahnhof im Dorf befindet, derzeit nur noch einen großen Supermarkt in Kaltenweide. Zu wenig, meint etwa Michael Horn, der für die Grünen im Ortsrat Kaltenweide sitzt. Schließlich lebten in dem Ortsteil immerhin 8500 Menschen. „Der Netto-Markt stößt inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen“, berichtet er von seinen Beobachtungen. „Es hat hier unter den derzeitigen Corona-Bedingungen offensichtlich bereits Versorgungsengpässe gegeben.“

Der Discounter Netto ist aktuell der einzige Lebensmittelversorger in Kaltenweide. Quelle: Stephan Hartung

Wolfgang Langrehr, SPD-Mitglied im Ortsrat von Kaltenweide, teilt diese Auffassung, „gerade jetzt in einer Zeit, in der oft nur noch Supermärkte geöffnet haben“. Jedoch sei ihm durchaus bewusst, dass eine Maßnahme wie jetzt bei Rewe langfristig geplant werde. „Dass es nun zu Corona passiert, das weiß man ja vorher nicht.“

Für den Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) ist die aktuelle Situation „kein Diskussionsthema“, wie BfK-Vorsitzender Florian Windeck auf Anfrage sagt. „Schließlich gibt es für die Kernsanierung bei Rewe ein Enddatum. Und die Lebensmittel, die man jetzt auch nicht bei Netto bekommt, die wird man schon irgendwo anders erhalten.“ Für die Entwicklung von Kaltenweide denkt Windeck an das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK). „Sollte Kaltenweide nach diesem Konzept irgendwann mal um 2000 Einwohner wachsen, dann müsste man sich mal alles genauer angucken“, sagt der BfK-Vorsitzende und meint damit die Infrastruktur bei der Lebensmittelversorgung im Ort.

Seit 13 Jahren befindet sich der Rewe-Markt in Kaltenweide. Langrehr erinnert sich noch daran, als er den Markt damals als Ortsbürgermeister eröffnete. Die Familie Meczurat sei aufgeregt gewesen, habe sich aber auch sehr gefreut, erinnert sich der Sozialdemokrat.

Gesucht wird ein Metzger

Für die Betreiber war es nun offenbar an der Zeit für eine aufwändige Verschönerung, beispielsweise mit neuem Fußboden und neuer Lichttechnik, plus Erweiterung der Verkaufsfläche. Die größte Neuerung wird eine eigene Fleischerei sein. „Das Angebot von Frischfleisch hat in Kaltenweide bislang gefehlt. Das ist eine gute Nachricht für den Ort“, sagt Langrehr.

In einer Annonce ist bereits die Stelle eines ausgebildeten Metzgers ausgeschrieben. „Die Modernisierung erfolgt nach neuestem Konzept. Dazu gehören neben neuen Möbeln eine neue Fleisch- und Käsetheke, ein vergrößerter Backshop sowie eine Salatbar. Die Verkaufsfläche des Marktes wird von 1400 auf dann 1800 Quadratmeter vergrößert“, sagt Daniela Beckmann, Sprecherin Rewe Region Nord, auf Anfrage. Von der Erweiterung soll auch die Bäckerei Rehbock profitieren, die aktuell während der Umbauarbeiten auf dem Parkplatz übergangsweise aus einem Container heraus verkauft, und sich nach der abgeschlossenen Sanierung wieder vor den Kassen befinden soll.

Von Stephan Hartung