Sponsoren machen es möglich: Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, der Sparkasse Hannover und der Region Hannover können sich die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Regionssportbundes (RSB) künftig sportlich aufs Rad schwingen – und zwar kräfteschonend auf ein neues E-Lastenrad.

E-Rad bei Botenfahrten und Veranstaltungen eingesetzt

„Das ist eine feine Geschichte geworden“, sagte der RSB-Vorsitzende Ulf Meldau am Freitagmittag bei der Präsentation des neuen Gefährts in Langenhagen. Das klimaschonende Lastenrad ergänze den RSB-Fuhrpark aus einem kleinen und einem großen Transportauto absolut sinnvoll. Es könne für Botenfahrten in Hannover ebenso genutzt werden wie bei Veranstaltungen.

Langenhagen war nicht zufällig als Ort für die offizielle Übergabe des 5800 Euro teuren Gefährts gewählt worden. Beim SC Langenhagen und an mehreren anderen Sportstätten kamen am Sonnabend beim RSB-Frauensporttag rund 300 Frauen zusammen, um gemeinsam Sport zu treiben und neue Sportarten für sich zu entdecken. Und damit sich niemand zwischen den Sportstätten verlief, brauchte es Wegweiser im Stadtpark – umweltfreundlich transportiert mit dem neuen Lastenfahrrad.

