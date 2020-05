Die Rathausuhr tickt wohl nicht ganz richtig

Langenhagen

Tickt die Uhr am Rathaus in Langenhagen noch ganz richtig? Oder meint sie es nur gut in diesen Tagen – und läuft absichtlich schneller, damit die Corona-Krise möglichst zeitig vorbei ist? Wer momentan auf dem Marktplatz auf einer Bank sitzt, bei schönem Wetter entspannt und gelegentlich in Richtung Rathausuhr guckt, wundert sich – und stellt sich vermutlich eine ganz andere Frage: Wer hat an der Uhr gedreht?

Es stimmt nur äußerlich nicht

Der große Zeiger legt zumindest ein aktuell irres Tempo vor. In einer regulären Minute legt er fünf Minuten zurück. Wer die Ruhe hat, und die sollte man in diesen Tagen haben, kann den Fortschritt des Zeigers sogar beobachten. Daher stimmt die reale Zeit also nur mal zwischendurch und ganz kurz mit der angezeigten Zeit überein.

Die Besonderheit jedoch: Nur rein äußerlich stimmt es nicht bei der Rathausuhr. Ihre inneren Werte sind vorbildlich. Denn wie die Beobachtung der Redaktion ergeben kann, schlägt sie zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Anzahl. Am späten Nachmittag um 18 Uhr standen die Zeiger zwar auf „kurz nach Acht“ – ob morgens oder am Abend bleibt ein Geheimnis der Uhr –, dennoch ertönten über den Marktplatz hinweg nur sechs Schläge.

Reparatur am Donnerstag

Auf Anfrage dieser Zeitung teilt Juliane Stahl, Sprecherin der Stadt Langenhagen, mit, dass der Verwaltung der Fehler bekannt sei. Genaue Details zur Ursache liegen nicht vor, jedoch der zeitnahe Termin, um die Uhr wieder in den richtigen Takt zu bringen: Am Donnerstag, 14. Mai, soll nach Auskunft der Sprecherin die Reparatur erfolgen. Spätestens ab Freitag soll sich die Rathausuhr dann also wieder im normalen Tempo bewegen.

Eigentlich schade, denn schneller als mit ihr als Vorbild hätte man das Jahr 2020 nicht hinter sich bringen können.

Von Stephan Hartung