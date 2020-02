Rat zögert Entscheidung zum Livestream hinaus

Langenhagen

Eine Ratssitzung live im Internet schauen – will das jemand? Vor allem: Darf eine solche Übertragung sein? Und welche Rolle spielt der Datenschutz? Der Langenhagener Rat tut sich derzeit nicht nur schwer mit einer Entscheidung, er will noch nicht einmal öffentlich darüber diskutieren. Nach einer Vorberatung in der Geschäftsordnungskommssion, die hinter verschlossenen Türen tagt, hatte die Stadtverwaltung für die Ratssitzung am Montag eigentlich eine etwas präziser gefasste Variante des Ursprungsantrages der Linken-Ratsfrau Felicitas Weck vorbereitet. Doch deren Antrag, Ratssitzungen künftig live zu streamen, verschwand noch vor Beginn der Sitzung von der Tagesordnung. Die Drucksache sei im ebenfalls nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss in die Fraktionen verwiesen worden – „zur Beratung“, wie es hieß.

Zu allerlei Nachfragen auch aus dem Zuschauerraum, was Gegenstand der Beratung sein solle, gab es am Montag allerdings nur die – formal korrekte – Absage: Der Verwaltungsausschuss tage nicht öffentlich, daher dürfe über Inhalte nicht gesprochen werden. Auch welche der Fraktionen noch weitere Informationen haben möchte, blieb im Verborgenen.

Zweifel am Text für die Hauptsatzung

Dem Vernehmen nach geht es intern weniger um Fragen zur Technik oder gar den möglichen Kosten, zu denen bislang keinerlei Angaben vorliegen, sondern um Rechtsbelange. Wie genau soll die Hauptsatzung der Stadt für eine Liveübertragung geändert werden? Dies regeln die Kommunen unterschiedlich. Für den Bürgermeisterreferenten Roman Sickau ist dies durchaus nachvollziehbar. „Eine Hauptsatzung soll langfristig wirken und darf nicht nach kurzer Zeit schon wieder geändert werden.“

Wie es nun weitergeht mit der Beratung ist jedoch ebenfalls unklar. Denn weder gibt es aus dem politischen Raum eine Bitte an die Verwaltung um zusätzliche Expertise, noch wagt im Rathaus jemand einen neuen Termin zur öffentlichen Debatte zu nennen. „Wir warten auf das Signal aus der Politik“, sagte Sickau knapp am Tag nach der Ratssitzung.

Lesen Sie dazu

Von Rebekka Neander