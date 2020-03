Rat wählt Eva Bender zur neuen Sozialdezernentin

Langenhagen

Mit großer Mehrheit und ohne Gegenstimme hat der Rat am Montag Eva Bender zur neuen Sozialdezernentin und Stadträtin gewählt. Sie löst Monika Gotzes-Karrasch in diesem Amt als Wahlbeamtin ab, die Ende Mai nach mehr als 30 Jahren die Langenhagener Stadtverwaltung in den Ruhestand verlassen wird. Bender stellte sich in der Sitzung aufgrund der besonderen Umstände nur kurz vor: Sie leitete zuletzt drei Jahre lang den Fachbereich Schule bei der Stadt Braunschweig.

Da sie in diesem Bereich zuvor bereits in verantwortlicher Position bei der Stadt Hannover sowie davor Geschäftsführerin der SPD-Ratsfraktion in Hannover gewesen sei, verfüge sie über einen weitreichenden Einblick in das Zusammenspiel von Politik und Verwaltung. „Ich kenne den Blick und die Gedanken“, die die beiden Gruppen jeweils für einander hätten, sagte Bender. Das helfe insbesondere in diesem vielfältig geprägten Aufgabenbereich.

Zur geheimen Wahl stellte die Stadt sowohl jedem Ratsmitglied einen eigenen Kugelschreiber zur Verfügung. Zudem gab es Desinfektionsmittel in der Wahlkabine und Schutzmasken für die Helfenden. Quelle: Stadt Langenhagen

„Wie können wir die Solidarität nach der Krise erhalten?“

Bender sieht Langenhagen insbesondere im Bereich der Digitalisierung als Bürgerservice auf einem bereits guten Weg. Mit Blick auf die gegenwärtige Coronakrise nehme sie die Solidarität der Menschen erfreut wahr, frage sich aber: „Wo war sie vor der Krise? Und wie können wir sie danach erhalten?“ Bender dankte dem Rat für seine beispiellose Entscheidung, sie bereits für eine Übergangslösung vor dem Ruhestand ihrer Amtsvorgängerin zu wählen. „Das passiert eher selten und ist gerade in dieser Situation sehr hilfreich.“

Die 38-Jährige, die in Hannover wohnt, tritt ihre Position am 1. Mai an und wird damit einen Monat der Übergabe mit Gotzes-Karrasch haben. Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits das von ihrer Vorgängerin bereits „weitreichend geräumte“ Büro beziehen kann, hänge vom weiteren Verlauf der Coronakrise ab, sagte Gotzes-Karrasch am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass sie die Wahl Benders nicht leibhaftig mitverfolgen konnte, habe sie „schon mit einem Schlucken“ akzeptieren müssen. Bürgermeister Mirko Heuer hatte sie aufgrund der besonderen Umstände von der Anwesenheit während der Sitzung entbunden und sie freundlich „nach Hause geschickt“. Sie freue sich aber trotz der außergewöhnlichen Umstände dieser Tage über die eindeutige Wahl dieser „hochkompetenten Frau“.

Gotzes-Karrasch übernimmt zum Schluss Finanzen und Personal

Gotzes-Karrasch übernimmt in ihren letzten Wochen innerhalb der Stadtverwaltung aus formalen Gründen die Leitung für den Finanz- und Personalbereich. „Dieses Amt sollte ich in meiner Laufbahn bei früheren Arbeitgebern bereits mehrfach erhalten, aber immer kam etwas dazwischen“, sagte sie am Dienstag mit einem Lachen. Nun, auf die letzten Wochen, werde nun doch etwas daraus. Bender freut sich nach eigenen Worten sehr darauf, das Amt anzutreten, vor allem aber viele neue Kollegen kennenzulernen. „Am liebsten natürlich persönlich, aber vielleicht ja erst einmal nur per Telefon- oder Video-Schaltung“, sagte Bender am Dienstag. Sie sei erfreut darüber, mit wie viel Kreativität derzeit überall neue Wege der Kommunikation gefunden und aufgebaut würden.

Von Rebekka Neander