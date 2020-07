Langenhagen

Zum wiederholten Mal ist der Rat Langenhagen an der Masse seiner eigenen Tagesordnung gescheitert. Die zunächst mit mehr als 50 Einzelpunkten veröffentlichte Tagesordnung war am Montag nicht in eine Sitzung zu zwängen. Da half auch eine zarte Reduktion kurz zuvor nichts mehr. Jetzt gibt es gleich zwei Fortsetzungstermine. Das komplette Klimapaket mit mehreren Dutzend Einzelanträgen und Ideen haben die Fraktionen und Gruppierungen auf eine immer noch bemerkenswerte Zahl an Schwerpunktanträgen eingedampft und auf die Ratssitzung am 14. September hinter die Sommerpause vertagt.

Von den übrigen knapp 40 Tagesordnungspunkten schaffte das Gremium am Montag nur rund zwei Drittel. Über den Rest, darunter die weitere Planung rund um den Rathausanbau, berät der Rat am Montag, 20. Juli, ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Weil dies die Fortsetzung einer Sitzung ist, können Menschen aus Langenhagen dann nur am Ende der Sitzung Fragen an Politik und Verwaltung stellen. Aufgrund der Pandemie ist die Zahl der Besucherplätze begrenzt, für den Zutritt zur Aula ist das Tragen einer Alltagsmaske vorgeschrieben.

Von Rebekka Neander