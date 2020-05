Rat berät erneut über Live-Streaming in Sitzungen

Langenhagen

Sollen Rats- oder sogar Ausschusssitzungen künftig im Internet live übertragen werden? Der Rat der Stadt wird über diesen Punkt am Montag erneut beraten. Linken-Ratsfrau Felicitas Weck versucht seit nunmehr rund zwei Jahren in Langenhagen zu etablieren, was in Städten wie Wolfsburg oder Braunschweig bereits seit einiger Zeit praktiziert wird. Bislang jedoch ohne durchschlagendem Erfolg. Zuletzt – und noch vor dem Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie – zeichnete sich zunehmend Zustimmung in der Politik ab. Bevor jedoch mit einer technischen Umsetzung begonnen werden kann, muss der Rat die Hauptsatzung der Stadt ändern.

Weitere Themen: Corona-Folgen und Kita-Ausbau

Im Kern der Sitzung wird es jedoch um die möglichen finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadtkasse gehen. Dazu hat die Stadt eine erste Übersicht steigender Ausgaben beispielsweise für die Reinigung der Schulen vorgelegt. Die BBL-Fraktion möchte überdies unter anderem alle geplanten Investitionen oberhalb von 50.000 Euro erneut prüfen lassen und einen Einstellungsstopp für die Stadtverwaltung erwirken. Zwei bereits vom Jugendhilfeausschuss klar ausgesprochene Empfehlungen bedürfen einer letzten Bestätigung durch den Rat: So hat sich der Fachausschuss klar für die Kostenübernahme des Neu- und Umbaus der Kita der Elisabethgemeinde ausgesprochen, obwohl die Kosten um eine gute Million auf rund 3,5 Millionen Euro gestiegen sind. Überdies soll die integrative Hortgruppe der Febel in Kaltenweide bestehen bleiben.

Anzeige

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Langenhagens Politik bislang viele Sitzungen ausfallen lassen. Auch im Mai werden nur einige, thematisch relevante Sitzungen stattfinden. Nach derzeitigem Stand geht der reguläre Sitzungsbetrieb erst Ende Mai wieder weiter.

Weitere NP+ Artikel

Info: Die Sitzung des Rates beginnt am Montag, 11. Mai, um 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Zu Beginn und am Ende der Sitzung sind Fragen an Politik und Verwaltung erlaubt. Zuschauer sollten eine Alltagsmaske mit sich führen.

Lesen Sie auch

Von Rebekka Neander