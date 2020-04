Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag, etwa 21 Uhr, und Mittwoch, gegen 7.20 Uhr, in Langenhagen an einem Auto randaliert haben. Die Täter zertrümmerten mit einem Stein die Windschutzscheibe eines an der Kurt-Schumacher-Allee geparkten grauen Ford Ka. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke