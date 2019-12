Langenhagen

Unbekannte haben am Bodeweg in Langenhagen ein Auto demoliert. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Die Randalierer zerkratzten an dem schwarzen VW Golf den Lack. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro.

Umgestürzter Baum landet auf Autodächern

In Krähenwinkel wurde die Feuerwehr am Sonnabend um 20.49 Uhr an den Stucken-Mühlen-Weg gerufen. Dort war offenbar nach einer Windböe ein etwa 15 Zentimeter dicker Baum umgestürzt und auf zwei Autodächern gelandet. Auch die oberirdische Telefonleitung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte zersägten den Baum mit einer Bügelsäge und hoben die Einzelteile von den Autodächern. Die Höhe des entstandenen Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Hinweise zu den bisher unbekannten Randalierern erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke