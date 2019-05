Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die sich erneut an einem geparkten Auto an der Schützenstraße vergriffen haben. Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecher Patrick Götze schlugen die Randalierer zwischen Sonnabend etwa 19.15 Uhr und Sonntag gegen 11.45 Uhr eine Seitenscheibe des dort abgestellten Suzuki ein. Den Schaden beziffert der Polizist auf etwa 250 Euro. Seinen Angaben zufolge ist es auf der Straße in jüngster Zeit bereits zu zwei weiteren Sachbeschädigungen gekommen. In diesen Fällen waren Fahrzeuge eines ambulanten Pflegedienstes betroffen.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter der Telefonnummer (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke