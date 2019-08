Langenhagen

Randalierer haben am Donnerstag ihr Unwesen an der Langenhagener Eishalle getrieben. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei hatten die Unbekannten zwischen 23.30 und 23.35 Uhr zunächst einen Lampenmast auf dem Vorplatz der stillgelegten Sporteinrichtung an der Brüsseler Straße abgeknickt. Mit derartiger Ramme ausgerüstet wurde die gläserne Eingangstür mehrfach demoliert. Anschließend landete der Mast in einem nahen Gebüsch. Die Täter flüchteten unerkannt, ohne in die Halle eingedrungen zu sein. Da der stabile Mast wohl kaum von einer einzigen Person abgeknickt werden konnte, geht die Polizei davon aus, dass es mehrere Täter gewesen sein müssen.

Die Höhe des Schadens konnte der Beamte am Freitag noch nicht beziffern. Die Polizei bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Hinweise. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke