Mit Waffengewalt hat ein bislang unbekannter Mann am Freitagabend die Herausgabe einer Smartwatch erzwungen. Der Überfall ereignete sich am Freitag gegen 23.30 Uhr an der Heinrich-Heine-Straße in Langenhagen. Der Täter flüchtete. Die Polizei hat eine Beschreibung veröffentlicht.