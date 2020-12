Langenhagen

Die Polizei ermittelt gegen einen 19 Jahre alten Langenhagener wegen des unerlaubten Handels mit Marihuana. Eine Streifenwagenbesatzung war am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 22.45 Uhr an der Bothfelder Straße auf den Heranwachsenden aufmerksam geworden, da er an seinem Fahrrad kein Licht eingeschaltet hatte. Die Beamten stoppten daraufhin die Fahrt des Radlers.

Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten bei dem 19-Jährigen eine größere Menge Marihuana. Auch die weiteren bei dem Langenhagener gefundenen Utensilien deuteten nach Auskunft eines Kommissariatssprechers darauf hin, „dass der junge Mann mit dem Marihuana handeln wollte“. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von Sven Warnecke