Langenhagen

Ein Radfahrer hat am frühen Sonnabendmorgen zwei junge Frauen gewaltsam ausgeraubt und verletzte eine von ihnen leicht. Anschließend floh er mit einem gestohlenen Handy in unbekannte Richtung.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die beiden 20 Jahre alten Frauen um 0.15 Uhr in der Kastanienallee unterwegs. Der unbekannte Radfahrer sprach die beiden an und fragte sie nach dem Weg. Während des Gesprächs schubste er eine der Frauen mit seinem Fahrrad zu Boden. Zeitgleich griff der Täter nach dem Handy der zweiten Frau. Er erlangte das Gerät durch zusätzliche Schläge an den Kopf des Opfers. Die Frau, die der Mann geschubst hatte, erlitt durch den Sturz eine Wunde am Knie.

Auf seinem Rad flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Nach Angaben des Langenhagener Kommissariats ist der Radfahrer circa 1,70 Meter groß, hat ein südeuropäisches Aussehen und trug zum Tatzeitpunkt einen kurzen, dunklen Bart. Der schlanke Mann soll Mitte Zwanzig sein und sprach mit einem Akzent. Er trug bei dem Raub ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke mit hellem Ärmelaufdruck sowie eine dunkle Jogginghose mit weißem Aufdruck auf der hinteren Seite der Unterschenkel.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 in Verbindung zu setzen.

Von Julia Gödde-Polley