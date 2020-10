Langenhagen

Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstag, 8. Oktober, um 16 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen einen geparkten Transporter an der Ackerstraße in Höhe von Hausnummer 5 beschädigt. Der Mann entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nun hat die Polizei Langenhagen einen Zeugenaufruf gestartet. Nach bisherigen Zeugenaussagen handelt es sich um einen 1,80 Meter großen Mann im Alter von 18 bis 25 Jahren. Weitere Merkmale sind laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“, hager, schwarze Haare, kurzer Bart. Der Mann trug offenbar ein orange-blaues Hemd. Zeugen können sich bei der Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.

Von Sebastian Stein