Radfahrer bauen wiederholt Unfälle auf dem Gehweg

Tagsüber zeigen sich Langenhagens Radfahrer offenbar makellos: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Langenhagen ( ADFC) jedenfalls darf am Sonnabend seine „Lobes“-Aktion auf dem Marktplatz vorzeitig abkürzen, weil alle Belohnungstüten an beispielhaft agierende Radfahrer bereits vergeben sind. Bei Dunkelheit sieht dies jedoch anders aus: Gleich drei Unfälle musste die Polizei allein an diesem Wochenende aufnehmen, bei denen Radfahrer illegal auf dem Gehweg unterwegs waren. Zweimal zwar Alkohol im Spiel. Beim ADFC löst diese Nachricht keine Überraschung aus. „Wir fordern deshalb schon lange, die Strafen nicht nur gegen Autofahrer, sondern auch gegen Radfahrer zu erhöhen“, sagte Langenhagens ADFC-Chef Reinhard Spörer am Sonntag am Rande des Tages der Sicherheit im CCL.

Laut Polizeibericht war am Freitag gegen 21 Uhr ein 36-Jähriger auf dem Gehweg entlang der Hindenburgstraße unterwegs – auf seinem unbeleuchteten Fahrrad und in verkehrter Richtung. Die 32-jährige Fahrerin eines weißen Mercedes übersah den Radfahrer beim Abbiegen in eine Querstraße. Bei der Kollision verletzte sich der Radfahrer leicht. An dem Auto entstand geringfügiger Schaden, wie die Polizei berichtet. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der 36-Jährige Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, ordnete eine Blutprobe an und leitete ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Betrunkener Radfahrer stürzt auf Gehweg über Zaunstück

Gleiches erwartet den 42-jährigen Radfahrer, der am Sonntag um 2.30 Uhr mit dem Rad illegal den Gehweg an der Hauptstraße in Godshorn befuhr. Ihm wurde dort allerdings ein von Unbekannten herausgerissenes Zaunstück zum Verhängnis, über das er auf dem Gehweg stürzte. Offen ist, wie das Verfahren gegen einen 20-jährigen Radfahrer ausgeht, der am Sonnabend gegen 19.10 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in falscher Richtung im Bereich Hindenburgstraße/Voigtwiese unterwegs war. Der Fahrradfahrer wollte nach links abbiegen und kollidierte mit einem Renault Kangoo. Das Auto wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. Ob sich auch der Radfahrer verletzt hat, ist der Polizei noch nicht bekannt. Er entfernte sich von der Unfallstelle, nachdem er der 50-jährigen Fahrerin des Renault seine Personalien gegeben hatte. Die Autofahrerin zeigte den Unfall später bei der Polizei an.

Bereits Ende vergangener Woche hatte die Polizei Langenhagen die Anzeige gegen einen Motorradfahrer aufgenommen, der einem Radfahrer in Godshorn an der Straße Am Moore in die Quere gekommen war, als dieser aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr. Der 17-jährige Radfahrer war jedoch ebenfalls auf dem Gehweg unterwegs. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, in beide Richtungen.

Nur 75-jährige Radfahrerin wird unverschuldet Unfallopfer

Einzig eine 75-jährige Frau auf dem Rad, die am Sonnabend gegen 10.30 Uhr mit einem Auto kollidierte, kam ohne eigenes Zutun zu Fall. Sie war von der 55-jährigen Fahrerin eines Skoda Fabia im Bereich Bothfelder/ Erich-Ollenhauer-Straße übersehen worden, als diese dort nach rechts abbiegen wollte. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die 75-Jährige an der Unfallstelle. Ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.

Die Verteilung dieser Unfälle, so Spörer am Sonntag, sei ebenfalls ein Spiegelbild der allgemeinen Verhältnisse. „Ein großer Teil der tödlich verunglückten Radfahrer sind Opfer von Alleinunfällen, oder sie haben ihn selbst verschuldet“, sagte Spörer. Die jüngste Verschärfung des Strafkataloges für Verkehrsdelikte habe zu seinem Bedauern lediglich die Bußgelder für motorisierte Verkehrsteilnehmer erhöht, nicht aber gegen Radfahrende. „Dadurch wird der Missmut der Autofahrer auf uns Radfahrer nur noch höher.“ Spörer will deshalb bei der nächsten Landesversammlung des ADFC im kommenden Frühjahr die Erhöhung der Strafen erneut fordern.

