Godshorn

Polizeieinsatz im Linienbus: Ein Bus der Linie 480 musste am Mittwochvormittag eine unfreiwillige Pause am Le-Trait-Platz in Godshorn einlegen. Erst mit einer 20-minütigen Verspätung, so die Üstra im Kurznachrichtendienst Twitter, ging es für die Fahrgäste weiter – allerdings nicht für einen älteren Mann samt Rollator, der den Polizeieinsatz ausgelöst hatte.

„Sie fahren ja wie Ralf Schumacher!“

Wie Hendrik Stange, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Langenhagen, auf Anfrage mitteilte, hatte sich der ältere Fahrgast offenbar vehement über die Fahrweise des Busfahrers beschwert. Sätze wie „Wir sind hier nicht auf der Rennbahn!“ und „Sie fahren ja wie Ralf Schumacher!“ sollen dabei gefallen sein. Wie laut der Senior seine Kritik tatsächlich vorgebracht hat, darüber gibt es laut Stange unterschiedliche Angaben: Der Mann selbst habe von einem sachlichen Ton gesprochen, Zeugen allerdings von einer lautstarken Beschwerde. Von der Üstra war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Letztlich hätten alarmierte Polizisten den Mann aus dem Bus geholt und seine Personalien aufgenommen. „Wir haben damit das Hausrecht der Üstra durchgesetzt“, so Stange. Für die Polizei war das Thema damit aber auch durch, zu Beleidigungen oder gar Bedrohungen sei es nicht gekommen. Und der Senior? Der habe gegenüber seinen Kollegen angekündigt, auf den nächsten Bus warten zu wollen. An der Fahrweise dessen Fahrers hatte der Senior offenbar nichts auszusetzen: „Es gab für uns keinen Folgeeinsatz“, so Stange.

Stange hält es für möglich, dass der schwere Busunfall in Godshorn am Montag bei dem aktuellen Vorfall eine Rolle gespielt haben könnte: „Vielleicht war der Herr deswegen besonders sensibilisiert?“ An der Kreuzung Vinnhorster Straße/Brinker Straße hatte ein Lastwagen am Montagabend einen Bus der Linie 480 gerammt. Eine junge Frau kam dabei ums Leben, 16 weitere Personen wurden verletzt, drei davon schwer.

Von Frank Walter