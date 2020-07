Langenhagen

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr einen Autofahrer auf der Klusriede in Langenhagen gestoppt. Den Streifenbeamten war die auffällige Fahrweise in Schlangenlinie aufgefallen, heißt es von einem Sprecher des Kommissariats. Die Polizisten stoppten daraufhin den 27 Jahre alten Mann aus Langenhagen.

Bei der Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Eine Blutabnahme wurde daraufhin auf der Langenhagener Wache verlasst. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Sven Warnecke