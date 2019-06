Langenhagen

Die Polizei hat am Montag gegen 19.40 Uhr auf der Walsroder Straße in Langenhagen einen 32 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze fiel der Mann in seinem Opel Zafira den Beamten wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Demnach soll er Schlangenlinien gefahren sein. Nach dem Stopp fiel ein freiwilliger Drogenschnelltest bei dem 32-Jährigen positiv aus. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an. Das Ergebnis stand am Dienstag noch nicht fest. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke