Langenhagen/Kaltenweide

Die Polizei hat am Mittwoch auf der Klusriede in Langenhagen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Dabei registrierten die Beamten 39 Tempoverstöße, berichtet Kommissariatssprecher Patrick Götze.

Seinen Angaben zufolge waren 29 Fahrer in der dort neu ausgewiesenen Tempo-30-Zone zwischen sechs und 20 Stundenkilometer zu schnell. Sie müssen nun ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zahlen. Zehn Fahrer wurden mit mehr als 21 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho gemessen. Sie erwartet nun je ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg, berichtet Götze.

Für eine weitere Kontrolle stellte sich die Polizei am Mittwoch am Hainhäuser Weg in Kaltenweide auf. Das positive Ergebnis: Nach Auskunft Götzes hielten sich dort alle Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Von Sven Warnecke