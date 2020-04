Langenhagen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Sonnabend zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Pferdemarkt in Langenhagen ein anderes Auto demoliert hat. Der Fahrer touchierte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten weißen Chevrolet Captiva. Dabei wurde der hintere linke Kotflügel beschädigt. Die Höhe des Schadens beziffert eine Polizeisprecherin am Montag auf etwa 250 Euro.

Ohne sich um die Regulierung der Angelegenheit zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke