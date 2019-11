Langenhagen

Ein bislang unbekannter Fahrer eines 7,5-Tonners einer Autovermietung hat am Sonnabend gegen 13.30 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen einen ebenfalls dort abgestellten Skoda touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Doch der Unfall ist nach Angaben eines Sprechers der Polizei Langenhagen nicht verborgen geblieben. Wie er am Sonntag mitteilte, hatte eine bislang unbekannte Frau die Karambolage beobachtet und anschließend die Halterin des Autos über den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro informiert.

Diese Zeugin – vermutlich eine Nachbarin – wird nun von den Ermittlern gebeten, sich im Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke