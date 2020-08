Langenhagen

Zeugen für eine Unfallflucht sucht jetzt die Polizei: Demnach hatte der Halter eines weißen VW Polo seinen Wagen am Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Famila-Parkplatz an der Hans-Böckler-Straße abgestellt. Als er am Freitag gegen 19 Uhr zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen am vorderen Stoßfänger und Kotflügel vorn rechts. Die Lackkratzer entstanden nach Aussage einer Polizeisprecherin vermutlich, als ein anderes Fahrzeug ein- oder ausparkte. Die Beamten geben den Schaden mit 1000 Euro an.

Von Antje Bismark