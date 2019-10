Langenhagen

Die Polizei Langenhagen sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Sonntag zwischen 17.50 Uhr und 18.55 Uhr an der Walsroder Straße auf Höhe der Einmündung Hubertusweg auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Krähenwinkel zugetragen hat. Ein korrekt an der Fahrbahn abgestellter VW Golf wurde dabei an seiner Frontseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro, heißt es in dem Polizeibericht. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander