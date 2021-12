Langenhagen

Nach einigen Taschendiebstählen in den vergangenen Monaten in Langenhagen hat die Polizei nun eine mutmaßliche Täterin gestellt. Allerdings sucht sie noch deren jüngstes Opfer.

Eine Zeugin beobachtete am Freitag zwischen 13.45 und 14.15 Uhr, wie eine jüngere Frau einer älteren Dame die Geldbörse aus deren Handtasche stahl. Tatort war der Bereich des Unterstandes für die Einkaufswagen vor der Aldi-Filiale im Einkaufszentrum Osttor, Bothfelder Straße/Ecke Erich-Ollenhauer-Straße. Zunächst gab die Zeugin ihre Beobachtungen jedoch nicht weiter.

Das änderte sich aber, als sie die junge Tatverdächtige am Sonnabend erneut vor dem Geschäft stehen sah. Die Zeugin rief die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung stellte die Personalien der Verdächtigen fest, fand bei ihr aber kein Diebesgut.

Nun hofft die Polizei, dass sich die ältere, am Freitag bestohlene Frau meldet. Auch weitere Zeugen, die den Taschendiebstahl am Aldi-Markt beobachtet haben, sollten sich mit der Polizeidienststelle Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 in Verbindung setzen.

Von Frank Walter