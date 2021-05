Langenhagen/Kaltenweide

Die Langenhagener Polizei hat am Sonnabend, 29. Mai, zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Der erste Fall ereignete sich in der Nacht zu Sonnabend um 3.30 Uhr in der Altenhorster Straße in Kaltenweide. Der Atemalkoholwert des von der Polizei angehaltenen Autofahrers betrug 1,35 Promille. Im Anschluss musste er auch eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt abbrechen.

Im zweiten Fall kontrollierten die Beamten am Sonnabend einen Fahrer auf der Langenhagener Straße um 20.50 Uhr. Bei dem 34 Jahre alten Mann ergab sich ein Atemalkoholwert von 2,56 Promille. Auch hier musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Die Polizei untersagte ihm zudem die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein ab.

Von Sebastian Stein