Langenhagen

Wo die Autofahrerin mit ihren Gedanken gewesen sein mag, blieb für die Polizei bis zuletzt ein Geheimnis. Umso länger jedoch ist die Liste der Vergehen, die die Beamten einer 21-Jährigen am Mittwoch zur Last legten: Gegen 21 Uhr war es der Polizei gelungen, die Autofahrerin auf der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen zu stoppen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits zwei rote Ampeln überfahren. Anschließend reagierte sie zunächst nicht auf das Haltegebot der Polizei und gefährdete, als sie schließlich doch anhielt, den Fahrer eines Motorrollers.

Im Gespräch mit der Polizei zeigte sich die junge Frau nach Aussage der Einsatzkräfte „äußerst uneinsichtig“. Sie führte überdies weder eine Zulassungsbescheinigung mit noch ein Warndreieck, eine Warnweste oder Erste-Hilfe-Material.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander