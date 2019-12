Langenhagen

Die Polizei Langenhagen hat am Taunusweg eine 50 Jahre alte Autofahrerin in ihrem Opel Zafira gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr fest, dass die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 1,42 Promille. In der Folge ordnete die Polizei eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher.

Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke