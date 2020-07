Langenhagen

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich seit Sonnabend ein 43 Jahre alter Mann verantworten. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei hatten Streifenbeamte den Reinstorfer am Steuer eines im Landkreis Celle zugelassenen Ford Transit bei einer Routinekontrolle gegen 13.50 Uhr auf der Walsroder Straße in Langenhagen gestoppt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Ein entsprechendes Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Außerdem sucht die Polizei Langenhagen jetzt nach einem Unbekannten, der bereits am Donnerstag zwischen 8 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schulzentrum, Konrad-Adenauer-Straße 21-23, ein anderes dort abgestelltes Auto demoliert hat. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken wurde dabei ein dort stehender schwarzer VW Polo am linken, hinteren Kotflügel getroffen. Zurück blieben Lackkratzer. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

