Kaltenweide

Dass zuviel Alkohol auch auf dem Fahrrad verboten ist, wird zumindest einem 55-jährigen Mann aus Langenhagen künftig in Erinnerung bleiben. Er war in der Nacht zu Sonnabend um 2.11 Uhr auf dem Gehweg entlang der Wagenzeller Straße in Kaltenweide aus Richtung Weiherfeldallee unterwegs, als er durch seine Schlangenlinien einer Streifenwagenbesatzung der Polizei auffiel. Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Beamten den Alkoholgeruch des Mannes. Das Prüfgerät zeigte wenig später einen Atemalkoholgehalt von 2,47 Promille an. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und leitete ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Gleiches erwartet nun auch einen ebenfalls 55-jährigen Mann aus Langenhagen, der ebenfalls auf der Wagenzeller Straße unterwegs war – nur knapp drei Stunden vorher, in einem Auto sowie in umgekehrter Fahrtrichtung. Allerdings waren einer Streifenwagenbesatzung auch hier die Schlangenlinien aufgefallen, die der Mann mit seinem Auto auf der Fahrbahn hinlegte. Die Beamten holten den Wagen, der zudem mit leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, schließlich auf der Altenhorster Straße ein und stoppten ihn dort. Der Atemalkoholtest ergab an Ort und Stelle einen Wert von 1,05 Promille. Die Polizei brachte den Mann zur Dienststelle, ließen dort eine Blutprobe entnehmen, zogen Führerschein und Fahrzeugschlüssel ein und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von Rebekka Neander