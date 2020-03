Polizei nimmt zwei jugendliche Automatenknacker fest

Kaltenweide

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei Langenhagen zwei Jugendliche vorläufig festgenommen, die in Kaltenweide versucht haben sollen, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten Anwohner in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.15 Uhr das Treiben des 16- und 19-Jährigen an der Maria-Montessori-Straße beobachtet und die Polizei alarmiert.

Bunkes Angaben zufolge versuchten die Täter, den Automaten aufschneiden. Als sie sich ertappt fühlten, flüchteten sie zunächst. Die Polizisten konnten die Jugendlichen jedoch noch in der Nähe des Tatortes ausfindig machen und nahmen sie vorläufig fest. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen“, heißt es von Bunke weiter. Gegen sie wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt.

Zudem werde geprüft, ob das Duo auch noch für andere Straftaten verantwortlich sein könnte, berichtet Bunke auf Anfrage. Erst in der vergangenen Wochen waren zwei Zigarettenautomaten in Schulenburg und Godshorn aufgebrochen worden. In einem Fall blieb es bei dem Versuch. Dennoch richteten die Unbekannten einen Schaden in Höhe von etwa 4100 Euro an.

Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke