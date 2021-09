Langenhagen

Diesen Termin sollten sich auf alle Fälle alle Eltern im Kalender notieren, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Die Polizei wird in den nächsten Tagen und Wochen einen besonderen Fokus auf die Bereiche um Langenhagens Schulen werfen. Doch auch jeder andere Verkehrsteilnehmer, der meint, in diesen sensiblen Abschnitten kräftig aufs Gaspedal treten zu müssen, darf dann mit Konsequenzen rechnen. Elterntaxis, die Fahrbahnen blockieren oder illegal anhalten, stehen ebenfalls im Visier der Kontrollen.

Polizei hat auch Elterntaxis im Visier

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze wurden Anfang September mehrere Hundert Abc-Schützen in der Stadt eingeschult. Diese müssten geschützt werden, meint der Beamte. „Denn bekanntermaßen bilden Kinder im Straßenverkehr eine eigene Risikogruppe und gehören darüber hinaus als zu Fuß gehende oder Radfahrende zu den sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmern“, teilt Götze ferner mit.

„Vor diesem Hintergrund ist es von hoher Bedeutung, den gesamten Schulweg und insbesondere Fahrbahn-Querungsstellen so sicher wie möglich zu gestalten“, berichtet der Polizist. Deshalb werden seine Kollegen aus dem Kommissariat Langenhagen am Freitag, 17. September, einen besonderen Blick auf die Bereiche rund um die Grundschulen werfen. Wo, verrät Götze natürlich nicht. Doch er kündigt durchaus an, dass diese Aktion zur Sicherheit der Kinder wiederholt wird.

Von Sven Warnecke