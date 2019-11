Langenhagen

Die Polizei sucht weitere Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstag gegen 15.20 Uhr an der Walsroder Straße ereignet hat. Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte ein 43 Jahre alter Autofahrer mit seinem Opel von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei habe er offenbar die Fahrerin eines Audi übersehen.

Nach der Karambolage hielten beide zunächst an. Als die Audifahrerin ihr Auto umparken wollte, sammelte der Unfallverursacher Bunkes Angaben zufolge noch sein abgerissenes Kennzeichen sowie verlorene Fahrzeugteile ein, setzte sich in seinen Opel und fuhr davon. Er konnte später aber von der Polizei ermittelt werden.

Nun suchen die Ermittler weitere Zeugen des Unfall, Telefon (0511) 9770. Alle Polizei und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke