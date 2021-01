Krähenwinkel

Die Polizei Langenhagen ermittelt wegen eines Betrugs mit hochwertigen elektronischen Geräten über das Portal Ebay-Kleinanzeigen. Laut Polizei hat die mutmaßliche Täterin ihre Masche in den vergangenen rund eineinhalb Jahren schon Hunderte Male angewandt. Der Gesamtschaden, den die Krähenwinkelerin dabei angerichtet haben soll, liegt bei mehr als 50.000 Euro.

Frau lässt anderen für ihr neues iPhone bezahlen

Im nun erst bekannt gewordenen Fall hatte die amtsbekannte 24-Jährige bereits am 20. November ein iPhone im Wert von 562 Euro über eine Kleinanzeige bei einem Mann gekauft. Parallel dazu gab die Beschuldigte vor, selbst eine Playstation zum Preis von ebenfalls 562 Euro an einen weiteren Mann verkaufen zu wollen. Dieser Geschädigte überwies daraufhin die 562 Euro für die vermeintlich gekaufte Playstation – allerdings auf das Konto des iPhone-Verkäufers, dessen Kontonummer die 24-Jährige ihm gegeben hatte. Der Smartphone-Verkäufer verschickte das iPhone daraufhin wie von ihr aufgetragen an die Beschuldigte.

Die Polizei konnte aufgrund ihrer Ermittlungen einige Tage später das Paket mit dem teuren Handy abfangen und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Die zwischenzeitlich überwiesenen 562 Euro zahlte dieser an den anderen Geschädigten zurück.

Rund 70 Verfahren wegen Warenbetrugs

Laut Polizei Langenhagen ergeben sich aus den bisher mehreren hundert Einzeltaten der 24-Jährigen rund 70 Verfahren wegen Warenbetrugs und Warenkreditbetrugs. Die Staatsanwaltschaft Hannover konnte sich am Freitag auf Anfrage zum Verfahrensstand noch nicht äußern.

Von Frank Walter