Godshorn/Wedemark

Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – für einen 38-jährigen E-Bike-Fahrer aus der Wedemark endete eine Fahrradtour am Freitag mehr als ärgerlich. Der 38-jährige war mit seinem E-Bike entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg von Alt-Vinnhorst in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung Hauptstraße in Godshorn kollidierte er mit einem Auto, dessen Fahrer nach erhaltenem Grün über die Ampelkreuzung nach rechts in Richtung Hannover abbiegen wollte. Den von dort kommenden E-Bike-Fahrer erkannte er zu spät. Obwohl sich der E-Bike-Fahrer bei der Kollision leicht verletzte, wollte er sich nicht behandeln lassen. Mehr noch: Er wollte den Unfallort verlassen, ohne dem Autofahrer seine persönlichen Daten zu überlassen. Die von dem Autofahrer alarmierte Polizei war jedoch schneller am Unfallort, als der E-Bike-Fahrer flüchten konnte. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten bei dem E-Bike-Fahrer einen Atemalkoholgehalt von 1,96 Promille fest. Die Polizei nahm ihn für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle und leitete gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Von Rebekka Neander