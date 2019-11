Godshorn

Die Polizei Langenhagen hat am Donnerstag gegen 22.50 Uhr ein Auto auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses am Spielplatzweg in Godshorn kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten bei dem 18 Jahre alten Fahrer, der drei 18 bis 20 Jahre als Beifahrer hatte, etwa 50 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden be...